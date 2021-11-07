وزير السياحة يكشف عن “packages” سياحية إلى لبنان بأسعار مخفّضة جداً

اعتبر وزير السياحة وليد نصار أن “كل وزير يعمل في وزارته”، قائلا: “نأمل خيرا في عودة الحكومة الى الاجتماع”.

وشدد في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” على ان “سقفنا هو البيان الوزاري والبيان الوزاري واضح جدا في موضوع العلاقات مع الدول العربية والشقيقة التي هي علاقات طبيعية ولا تحتاج حتّى الى نصّ”.

وردا على سؤال حول دعوة الوزير قرداحي للاستقالة، قال: “لا اريد ان اقول للوزير قرداحي ما يقوم به.. ولكن يمكنني ان اقيس الامور على نفسي ولو كنت مكانه ما كنت لافكر باسباب الأزمة وخلفياتها وعدالتها او انتظار الضمانات وكنت لاقوم بمبادرة شخصية تبدأ بتفكيك اللغم”.

وفي موضوع الأزمة السياسية التي سبقت الأزمة مع دول الخليج، قال: “أنا كوزير لم أتبلغ انه “إن لم يزح القاضي بيطار لا جلسات للحكومة”.

وتابع: “اعتقد انه وبعد كلّ ما مررنا به أن الوقت ليس للتعطيل ويجب ان يكون لدى الجميع حسّ وطني”.

واضاف: “المطالعة التي قام بها الوزير مرتضى كانت طويلة ولا تقتصر على ما خرج الى الاعلام.. وانا اعتقد انه ندم على “خبط يده على الطاولة” وانفعاله”.

ولفا الى ان لبنان لم يتبلغ بالغاء دعوة رئيس الجمهورية الى الامارات لحضور الـexpo.

وحول الحملة التي اطلقتها وزارة السياحة، قال: “حين اطلقنا حملة “بجنونك بحبك” توجّهنا بالاساس الى الشباب والمغتربين وكنّا نحاول ان نكون صادقين اننا نذهب الى الـextreme في كلّ شيء ومن هذا الباب اطلقنا الشعار”.

وشرح انه “توصلنا مع الـMEA الى اتفاقية خُفّضت بموجبها اسعار بطاقات السفر من خلال “packages” والـmea قدّمت تضحيات في هذا الاطار “.

وقال: “الرزمة الاولى 280 رحلة من 11 destination “.

وتابع: “الخصومات التي قامت بها الـmea على بطاقات السفر وصلت الى اكثر من 75 بالمئة.. ولذلك لم تغطّ الرزم كلّ البلدان كي تتمكن من تحمل الخسائر”.

واضاف عيّنة عن الـpackages، كالتالي: “بطاقة سفر مع اوتيل 3 ليال ونقليات و”بي سي ار” مثلا من العراق 295 دولار.. 318 دولار من اثينا.. 370 دولارا من روما مثلا”.

وشدد على ان “المبلغ يغطي كل شيء.. ومن يريد ان يمدد الاقامة لاكثر من 3 ليال يدفع زيادة بكلفة منخفضة”.

واشار الى ان “ارقام الوافدين الى لبنان ترتفع بالرغم من كلّ الاوضاع في البلاد وذلك ينعش الاقتصاد الوطني”.

وقال:”الرزمة الاولى بدأنا نعمل بها من الخامس من الشهر الحالي حتّى نهاية كانون الاول”، مضيفا: “من يريد ان يستفيد من الرزم عليه ان يشتري التيكيت قبل ال10 من كانون الاول”.

واشار الى مشروع “اللامركزية الادارية السياحية كمدخل للانماء والعدالة الاجتماعية”. وشرح: “لدينا 11 مكتبا لوزارة السياحة موزعا على المناطق في لبنان ونحاول ان نخلق 26 مركزا اضافيا لنصل الى 37 مركزا هدفها تسهيل معاملات المواطنين في وزارة السياحة واستعلامات تتعلق بالوزارات “.

ورأى ان “الكلفة التشغيلية في المطاعم والفنادق باتت عالية جدا لا سيما مع اسعار المحروقات”، قائلا: “الازمة موجودة وما نحاول فعله الا نقف متفرجين”.

واشار الى ان “تحديث القوانين السياحية مشروع على المدى البعيد ولكنه يفيد السائح والمواطن على حدّ السواء وهو جزء من الاصلاح”.

وكشف ان “هناك مفاجأة في 2 كانون الاول حيث سنعلن من مدريد عن فوز بلدة لبنانية بجائزة الecotourisme”.