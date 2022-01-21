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وزير الشؤون الاجتماعيّة: أنا فقير

21 - يناير - 2022
هيكتور حجار

هيكتور حجار

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كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار أن “نسبة الفقر في لبنان نسبته حوالي 70%، وهذا بحسب تقارير، وإذا كانت الناس لا تصرخ، فذلك لأنها تنتظر ما سيحصل”، معتبرًا أنّ “الناس في لبنان سُلبت أموالها، وهناك سلب مبرمج، ونحر للقطاع المصرفي”. وأضاف أنّ “النازحين بطريقة أو بأخرى، امتصوا الكثير من الاقتصاد”.

حجّار، وفي حديث إعلامي، وردًا على سؤال عمّا إذا كان يعتبر نفسه من الفقراء من خلال احتساب معدّل الأجور، قال: “أنا أكيد فقير”، كاشفًا أنّ “أكثر من 70% من الناس، لديها سوء تغذية، وإن كنا نرى مظاهر من الراحة، فهي لأنّ هناك أناسًا يرسل لها أولادها المال من الاغتراب”.

وتعليقًا على “تقييد عمله، بسبب تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في الحكومة”، أجاب: “أنا مستقل بطريقة تفكيري وحركتي، ومعياري هو معيار وطني، داخل الحكومة وخارجها، ورئيس الجمهورية يطلب أمورًا لها علاقة بالدولة، وحمايتها”.

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