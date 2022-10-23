وزير الشؤون لصوت الناس: لا امكانية لاجتماع مجلس الوزراء بعد الدخول في الفراغ

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أن لا امكانية لاجتماع مجلس الوزراء بعد الدخول في الفراغ الرئاسي على مستوى قانوني.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ان لم تشكل حكومة جديدة لا تستطيع الحكومة المستقيلة ان تجتمع وتصبح حكومة فعّالة في فترة الشغور الرئاسي ولا تجتمع الحكومة الا بالحالات الطارئة فهذه فترة تصريف اعمال وهذا ما نقوم به من حزيران الى اليوم”.

وردا على سؤال، قال: “لم يطلب لا منّي ولا من غيري عدم حضور اجتماعات الحكومة”.

وعن أزمة الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، قال: “منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالهم الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل “.

وتابع: “160الى 170 مليار ليرة هو المبلغ الذي طلبت من وزارة المالية ان تحوله للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وننتظر جوابا حول الموضوع وسنسعى للاستمرار بالضغط من اجل ان يسمح سلامة للجمعيات بسحب اموالها من المصارف”.

واضاف: “منذ اخر العام 2020 لا تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمصارف لا تعطي الجمعيات من اموالهم الّا مبالغ محدودة وباتت المؤسسات غير قادرة على العمل”.

وقال: “المال الذي نحوله الى المؤسسات عبر المصارف تقيّدها المصارف ولا تسمح للجمعيات ان تسحب اكثر من 8 او 10 ملايين ليرة من حساباتها ومطلوب من مصرف لبنان اصدار تعميم رسمي يسمح للجمعيات بأن تسحب 40 % من التحويلة وهيك وعنّا صعوبات في عودة الجمعيات للعمل”.