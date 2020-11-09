وزير الصحة: الإقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة قواه ورفع الجهوزية

أكّد وزير الصحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّ “الإقفال التام فرصة للقطاع الصحي للملمة القوى، ورفع الجهوزية التي تأخرت كثيراً”.

وخلال مؤتمر صحفي بعد إجتماع اللجنة العلمية، قال حسن: “تواصلنا مع حاكمية مصرف لبنان لإمكانية تحرير مبالغ معينة من أرصدة المستشفيات لفتح أقسام خاصة بكورونا”.

وأشار إلى أنّه “سيكون هناك لجنة تبدأ العمل غدا صباحاً ستزور المستشفيات في بيروت وجبل لبنان، للتأكد من عدم إمكانية المستشفيات اللوجيستية لفتح أقسام كورونا”.

وأكد حسن أن المطلوب من وزارة الصحة يُقدّم وعندما نتعاطى بهذه المسؤوليّة والحيويّة يجب على المستشفيات أن تلاقينا في منتصف الطريق.

وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية تسير ضمن خطة رفع الجهوزية والإقفال الجزئي الذي حدث لم يعط النتيجة المتوخاة ولإجراءات وخطوات لإنجاح الإقفال العام.

ولفت وزير الصحة إلى أنّ “هذا الأسبوع سيتم دفع مستحقات الأشهر الستة الأولى من العام 2020 للمستشفيات”.