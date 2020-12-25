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وزير الصحة: المصاب بسلالة كورونا الجديد يقطن محجوراً في طرابلس وهو بحالة صحية جيدة

منذ 59 دقيقة
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن تسجيل أول حالة لمصاب بالسلالة الجديد لكورونا.

وأضاف حسن في حديث مع تلفزيون الجديد أن المصاب بالسلالة الجديدة من كورونا لبناني الجنسية ويقطن محجوراً في طرابلس وهو بحالة صحية جيدة.

وأكد الوزير حسن أن الوزارة طلبت من كل الوافدين على متن هذه الطائرة أن يحجروا أنفسهم لمدة 10 أيام حتى وإن كانت حالتهم سلبية.

كما أشار الوزير إلى أنه ليس من صلاحيات وزارة الصحة إغلاق المطار أو إلغاء رحلات إنما هي من صلاحيات الحكومة واللجنة العلمية أوصت بإيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا وكان على اللجنة الفنية المتابعة الأخذ بهذه التوصية.

وأكد أيضاً إلى أن كل الإجراءات التقنية والفنية لإستيراد لقاح كورونا جارية على قدم وساق حتى وصوله في الموعود المحدد له في منتصف شباط القادم.

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