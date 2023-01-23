وزير الصحة: الموضوع غير مقبول أن يدفع المريض دائما الثمن

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الاوسط وشمال افريقيا المارشال سامي سمبسون يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، وذلك في حضور المستشارين السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، الذي قال: “عقدنا اجتماعا اليوم مع الرئيس ميقاتي وبحثنا في موضوع المستشفيات وعدم حصولها على مستحقاتها من المصارف نقدا مما يسبب بمصاعب كثيرة، خصوصا وأن اغلب المستوردين يطلبون من المستشفيات الدفع نقدا، كنا مع نقيب أصحاب المستشفيات على اطلاع على المشاكل وعلى توجه المستشفيات بأن يدفع المرضى ثمن أدويتهم نقدا. ونحن نعتبر كوزارة صحة أن هذا الموضوع غير مقبول بتاتا وليس مقبولا أن يدفع المريض دائما الثمن”.

أضاف: “تواصلنا الأسبوع الماضي مع مصرف لبنان لإيجاد حل للمستشفيات ولرفع المبالغ التي تحصل عليها المستشفيات نقدا من المصارف، وهذا شكل محور اللقاء اليوم مع دولة الرئيس الذي تواصل مع حاكم مصرف لبنان، وتم بنتيجته التوصل إلى رفع الرقم الذي تدفعه المصارف الى المستشفيات نقدا، وتم كذلك التواصل مع نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وأطلعناه على ما تم التوصل اليه، واعتبرنا أن هذا يشكل حلا مرحليا لهذا الأمر، ريثما نعقد اجتماعات موسعة مع معالي وزير المالية وبمشاركة لجنة الصحة النيابية ورئيسها الدكتور بلال عبدالله لايجاد حلول جذرية اكثر لهذا الموضوع”.

وتابع: “يسعدني أن أعلن للمواطنين أن هذا الموضوع تم حله حاليا، وستصدر نقابة المستشفيات بيانا حوله، ولن يطلب من المرضى دفع ثمن الأدوية نقدا، عسى ان نتمكن في الاجتماعات المقبلة ايجاد حلول جذرية لهذا الأمر”.

واشار الى انه “تم على هامش اللقاء الحديث عن الأدوية والمستلزمات المستوردة وتأثير موضوع الدولار المصرفي الذي سيصبح بـ 15 الف ليرة على استيرادها لضمان ايجاد حلول لا تؤدي إلى ارتفاع ثمنها على المواطنين، وتم التواصل مع حاكم مصرف لبنان حول هذا الأمر، وهنالك حل نعمل عليه واطمئن بأنه لن يكون هناك أي تأثير على أسعار أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية ومستلزمات غسيل الكلى في ما خص الدولار المصرفي الجديد”.

وردا على سؤال قال الابيض: “مصرف لبنان أعطى المستشفيات ضعف ما كانت تتقاضاه قبلا، وسنترك تحديد الأرقام إلى الاجتماعات التي ستحصل قريبا.”