وزير الصحة حمد حسن ترأس اجتماعا تحضيريا لعودة الملاحة الجوية

وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة حمد حسن

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ترأس وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعا في الوزارة للجنة الوطنية للأمراض المعدية خُصص للبحث في التدابير الواجب اتخاذها إستعدادا لعودة الملاحة الجوية، والإجراءات التي سيتم فرضها على المسافرين قبل الصعود إلى الطائرة وفي الطائرة ولدى عودتهم إلى لبنان.

وتم الاتفاق على اجتماعات لاحقة لتحديد خطة واضحة بناء على مقترحات علمية.

من جهة ثانية، إستقبل الوزير حسن رئيس الاتحاد اللبناني للبادمنتون جاسم قانصوه الذي أثار موعد إعادة افتتاح النوادي والملاعب الرياضية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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