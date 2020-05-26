وزير الصحة حمد حسن: نسير بشكل منهجي للعودة الى الحياة الطبيعية… والوضع جيد

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أوضح وزير الصحة حمد حسن أنّنا نسير بشكل منهجي للعودة الى الحياة الطبيعية، آملاً من جميع المواطنين التقيد بالإجراءات لتحاشي الدخول في موجة ثانية من كورونا.

وقال بعد زيارته شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن في دار الطائفة، “قرار تمديد التعبئة العامة يعود الى الحكومة اتخاذه بناء على تقارير وزارة الصحة”.

وأضاف حسن، “الوضع جيد على المستوى الصحي بفضل تعاون الجميع ونحن هنا لخدمة المواطن اللبناني”. واكد أن التعاون والالتزام هو الذي ينقذ لبنان ويحول دون الانزلاق نحو ما هو أسوأ والحمدلله الوضع يتحسّن.