وزير الصحة: سنضع خطة للخروج من الإقفال بشكل تدريجي تحاكي الشارع اللبناني

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن وفارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

بعد الاجتماع، قال الوزير حسن:

“اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس لتقييم مرحلة الإقفال العام، وقدمت وزارة الصحة عرضا للفحوص التي أجرتها بكل المستويات، وتبين من خلال النتائج أننا ما زلنا على نسبة ال،15 في المئة من معدل المؤشر الإيجابي، أي أن المعدل بقي على حاله. نجحنا في تثبيت هذا الرقم من دون أن ننجح في رهان الوصول إلى معدل الـ12 في المئة. إن الذي تحقق اليوم على مستوى رفع الجهوزية هو إضافة 60 سريرا في المستشفيات الحكومية و34 في المستشفيات الخاصة، وهو رقم دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة. سنعلن خطة الخروج من الإقفال في اجتماع سيعقد الأحد، لنضع خطة تحاكي الشارع اللبناني، أي خطة للخروج من الإقفال بشكل تدريجي، يتم تقييمها أسبوعيا مع وضع بعض النقاط الحاسمة للحد من انتشار كورونا. وعلى الخطة التي يتم عرضها من اللجنة الفنية أن تحاكي الواقع اللبناني لا أن تطبق خطة أوروبية أو أميركية في لبنان. ولذا، طلبنا تأجيل هذه الخطة إلى الأحد المقبل كي نعيد ترتيب أولوياتنا”.

من جهته، قال نعمة: “نريد إعادة فتح البلد بكل قطاعاته لأن الاقتصاد لا يحتمل الإقفال، فعلى المواطن الالتزام للمساعدة في تعزيز الصحة والاقتصاد معا. أما في الموضوع المتداول حول الطحين العراقي المخزن في المدينة الرياضية، فأخذ مختبر مستقل العينات اللازمة من الأكياس وأكد أنها صالحة للاستخدام. ونحن نقوم بتوزيع 25 في المئة من هذا الطحين على الأفران و75 في المئة من المطاحن اللبنانية للمحافظة على سعر ربطة الخبز والكمية”.