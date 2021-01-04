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وزير الصحة: سنلجأ لإجراءات قانونية وليس فقط مادية بحق المخالفين لقرار الإقفال

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أعلن وزير الصحة حمد حسن أنّ الإقفال التام في لبنان سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس (7 كانون الثاني الجاري) وسيستمر على مدى 3 أسابيع حتى 1 شباط المقبل.

كلام حسن جاء عقب اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بملف “كورونا”، إذ أشار إلى أنه “سيتم رفع عدد الأسرة في المستشفيات وعليها أن تلتزم بالعدد المطلوب ولنا واجب وطني وأخلاقي”.

وأضاف: “بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة”.

وأكد وزير الصحة أننا سنلجأ الى اجراءات قانونية وليس فقط اجراءات مادية بحق المخالفين لقرار الإقفال.

وأشار الوزير إلى أن الإقفال اتخذ بالإجماع والرئيس دياب خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لتوحيد الآراء بقرار واحد.

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