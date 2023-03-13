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وزير الصحة: كلفة الاستشفاء في لبنان من "الأعلى في العالم"

منذ 32 دقيقة
وزير الصحة فراس أبيض

وزير الصحة فراس أبيض

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أعلن وزير الصحة الدكتور فراس ابيض أن موازنة وزارة الصحة بفعل الازمة تراجعت، وقدرة الجهات الضامنة باتت قليلة، معتبراً بأن التأمين الخاص ليس الحل للأزمة لأن قلة من الشعب اللبناني قادرة على أن تشتري التأمين.”.

واضاف وزير الصحة عبر LBCI أنه عندما يحصل الاتفاق مع صندوق النقد هناك جزء من الاموال ستذهب الى قطاع الاستشفاء لكن صندوق النقد منزعج من اداء الدولة اللبنانية منذ 3 سنوات .

وشدد على ان من غير تمويل، كل ما يتم التحدث به “حكي فاضي”، رغم وصول مساعدات لكنها لا يمكنها ان تغطي كل القطاع وتأتي بشكل غير منسق. واضاف: “أتفهم المشاكل التي يواجهها الضمان ولكن على وزارة المالية ان تحل الموضوع كون وزارة الصحة تعمل في 10% من ميزانيتها “.

وقال: “للاسف نظامنا الصحي غير قائم على الرعاية الصحية الاولية ولا على الوقاية ونظامنا الصحي مكلف جدا وندفع 4 اضعاف الفاتورة الدوائية كبلد كالأردن وكلفة الاستشفاء في لبنان من الاعلى في العالم، و50% من الادوية التي نتتبعها اليوم -ضمن استراتيجية تتبع الادوية- يتم وصفها خارج البروتوكولات الصحية”.

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