وزير الصحة: لاستعداد دور الحضانة استقبال الأطفال في حزيران المقبل

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أعلن وزير الصحة حمد حسن فتح دور الحضانة ابتداءً من 11 أيار استعداداً لاستقبال الأطفال في حزيران المقبل.

وأصدر حسن قراراً ينظم عملية فتح دور الحضانة بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصراً في 11 أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر حزيران المقبل.

وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بالإرشادات المدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة وتنفيذها قبل إعادة الفتح.

كما لفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والارشادات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وصحة الأطفال في دور الحضانة.

وبعد تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 33 منها للوافدين، علق وزير الصحة حمد حسن على عودة الارتفاع بعدد الاصابات قائلاً، “تسجيل حالات كورونا في صفوف الوافدين يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر لتتبع الحالات ومنع انتشار الوباء مجدداً”.

وأضاف حسن، “نعوّل على ضمير الوافدين لحماية المجتمع المحيط بهم والالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والسلطات المعنية والرحلات لن تتوقف”.