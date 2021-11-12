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وزير الصحة: لن نقبل أي انتهاك لحقوق المرضى

منذ 16 ساعة
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة فراس الأبيض بيان، تعقيبا على تقارير تلفزيونية في شأن مركز “مركز سانتا ماريا” لرعاية المسنين، أوضح فيه أن “الوزارة لم تتلق أي طلب أو شكوى، تعرض صعوبة الوضع في المركز، بل كانت التقارير التي يرفعها المسؤولون المعنيون في الوزارة، إثر زياراتهم التفقدية، تعكس استمرارية العمل والقدرة على تأمين الحاجات.

انما وبناء على ما تم عرضه، سيقوم الوزير الأبيض برفقة وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، بزيارة ميدانية إلى “مركز سانتا ماريا” بهدف الاطلاع على تفاصيل أوضاعه وأوضاع المسنين والمرضى النفسيين الموجودين فيه وإجراء المقتضى بما يراعي حقوق الإنسان وحق المريض بالعناية الكريمة”.

وأكد وزير الصحة “رفض أي انتهاك لحقوق المرضى بغض النظر عن صعوبة الأوضاع التي تواجهها المؤسسات الصحية في لبنان”.

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