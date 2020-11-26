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وزير الصحة: لن يتم ترشيد دعم ​الدواء​ قبل وضع خطة متكاملة مع المعنيين

منذ 6 دقائق
حمد حسن

حمد حسن

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اشار ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ خلال ​مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع وفد من نقابة الصيادلة، الى انه لا يجوز ان لا يشعر الصيدلي بمسؤولية اليوم تتخطى موضوع الربح والخسارة، الى ترشيد بيع الادوية لتشمل كل المحتاجين والمرضى، واكد انه لن يتم ترشيد دعم ​الدواء​ قبل وضع خطة متكاملة مع المعنيين.

واوضح حسن انه يجب ابقاء الدواء بعيدا عن التجاذبات، ولفت الى ان الدواء سيبقى متوفرا في السوق، داعيا المواطنين الى عدم تخزينه. واشار الى عدالة حصول المواطن على اللقاح وفق التسعيرة الرسمية لوزارة الصحة عبر الصيدليات، مع منع الصيادلة من تقديم اللقاح في الصيدلية، على ان يشتريه المواطن من الصيدلية ويأخذه لاي طبيب صحة عامة او غيره، والقرار ليس تحدي لاحد.

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