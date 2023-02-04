وزير الصحة: مستمرون بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض “الاستمرار في قرار دعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”، وأن “لا تغيير على هذا الصعيد والبند المقدم من الوزارة إلى الجلسة المقبلة للحكومة خير دليل على ذلك”.

وشدد على أن “الوزارة تضع في أولوية أولوياتها تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المصابين بالأمراض السرطانية والمستعصية، بدليل أن النظام الممكنن الذي ترسيه لتتبع الأدوية المدعومة، يشمل منذ إطلاقه وبشكل حصري حتى الآن الأدوية السرطانية والمستعصية بهدف تطبيق العدالة في الحصول على الدواء والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة من الوزارة ووضع حد لما كان يطال هذا القطاع الإنساني بامتياز من استنسابية وتعاط تجاري”.

كلام وزير الصحة جاء في خلال زيارة قام بها اليوم لمستشفى المقاصد من ضمن الجولات التي بدأها على المؤسسات الاستشفائية، وقد كان في استقباله رئيس جمعية المقاصد الدكتور فيصل سنو وأعضاء في مجلس الأمناء والجسم الطبي والإداري، قبل أن يعقد الأبيض لقاء مع أطباء الدم والسرطان هدف إلى تدارس النظام الممكنن الجديد الذي أرسته وزارة الصحة العامة لصرف الأدوية الكيماوية لمعالجة مرضى السرطان.

وأوضح الأبيض أن “هذا النظام كشف حتى الآن ثغرات كثيرة سابقة من بينها مثلا استحواذ البعض على الأدوية السرطانية الباهظة الثمن بكمية تفوق حاجة المريض أو بأسماء مرضى قد وافتهم المنية. أما الآن فقد باتت الأدوية المدعومة تصرف بنسبة تسعين في المئة منها في المكان الصحيح والوزارة بصدد إدخال المزيد من الأدوية إلى نظام التتبع”.

سنو

بدوره، أكد سنو على “الجهود المميزة التي يقوم بها الوزير الأبيض في وزارة الصحة”، وشدد على ان “المقاصد كانت وستبقى تمارس دورها الانساني والصحي والتعليمي والاجتماعي لخدمة اللبنانيين رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الوطن”، وقال: “المقاصد تقوم بتحديث مرافقها كافة وتطويرها من خلال مشاريعها المستقبلية التي تستهدف الإنسان”.

جولة

وكانت جولة للأبيض في أقسام تم تجديدها في المستشفى وهي العناية الفائقة للبالغين والخدج وغسيل الكلى، ونوه بما تشهده المقاصد من “تطور في الفترة الأخيرة”، وبدور المستشفى في “تقديم الخدمة الطبية للفئات الأكثر حاجة”.