وزير الصحة: نتائج الاقفال ستظهر بدءا من يوم الثلاثاء المقبل

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا, “قيمنا الاقفال أسبوعين وكل مواطن يعلم نسبة اللالتزام وكمية التذاكي ولكن نحن ذاهبون إلى مرحلة أعياد”.

وأضاف: “نتائج الاقفال ستظهر بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ونحن اليوم في المستوى الثالث في مسار الجائحة”.

وتابع: “تمكّنا في خلال الاسبوعين من تثبيت نسبة الاصابات بكورونا على 15 بالمئة على أمل ان تنخفض هذه النسبة بدءا من الاسبوع المقبل”.

وعن قرار المفرد والمزدوج قال: “الإبقاء عليهم يشكّل اكتظاظاً في النقل، ويجب وضع الكمامة حتى مع أفراد الأسرة الوحدة”.

من جانبها قررت اللجنة الوزارية المختصة بكورونا بدء حظر التجول من 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً على ان يكون الاقفال العام بدءاً من العاشرة ليلاً.

وتعليقا على الانتقادات التي طالته في مناسبة بعلبك وضّح حسن أنّ “المناسبة كانت رمزية وغالية على قلبي والموضوع اخذ ضجة أكثر مما يستاهل”.