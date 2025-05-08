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وزير الصحة: ندعو للتحرّك العاجل لوقف سياسة العدوان الذي تمارسه إسرائيل ضد لبنان

منذ 38 دقيقة
وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين

وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين

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دان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة على السيادة اللبنانية، معتبرًا أن “الانتهاكات المتكررة التي تطال الأراضي اللبنانية، والبنية التحتية، والمناطق السكنية، تشكل خرقًا صارخًا لكل المواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين”.

وطالب ناصر الدين، في تصريح لموقع “المنار”، “الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والقيام بدورها في كبح جماح العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن “الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل أو الصمت الدولي، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل والفعّال لوقف سياسة العدوان والخرق المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد لبنان”، مطالبًا بـ”كفّ يد الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، ووقف مسلسل الاستفزازات المتعمد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي”.

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