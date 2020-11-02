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وزير الصحة: نطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 1:07 مساءً
حمد حسن

حمد حسن

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اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة”.

وأضاف، “مرحلة جديدة دخلتها البلاد مع تفشي فايروس كورونا على نحوٍ خطيرٍ تستدعي التعاطيَ معها بطريقةٍ تختلفُ عن سابقاتها، وأوصينا بالإقفال بشكل اوسع لنصل الى الأمان”.

وأشار حسن إلى أن “عدد الاصابات كورونا وصلت الى مرحلة خطيرة لم يعد باستطاعة المستشفيات تحمله سيما ان عدد الاسرة التي يتم تجهيزها بالكاد تكفي للحالات المصابة”، منبها من أن “أي تقصير في عديد التجهيزات للأسرة سيكون له تداعيات على عدد الوفيات ما سيؤدي الى ارتفاعه، والاخطر اليوم هو تسجيل عدد وفيات بفئات عمرية شابة”.

وتابع، “تسجيل 1500 او 1700 اصابة يوميا يعني ان العدد يجب مضاعفته خمس مرات ما يعني ان هناك 10 الاف مصاب يوميا ومنهم من هم مع عوارض وعددهم هو الذي يسجل يوميا اما الباقون فهم دون عوارض وهم الاخطر، ونشيد بإجراءات وزير التربية بتعطيل المدارس في المناطق التي يتم اقفالها اسبوعيا”.

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