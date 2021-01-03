برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

وزير الصحة يتحدث عن الإقفال العام مجدداً.. وهذا ما أوضحه

منذ ساعة واحدة
الوزير حمد حسن

الوزير حمد حسن

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا بدأنا نشهد بورصة في المطالبات بالإقفال الذي نعتبره وسيلة وإن حققنا في أسبوع النتائج المرجوة نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعي

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن أن “الإقفال وسيلة وليس هدفاً”، وقال: “إن حققنا النتائج المرجوة من الإقفال في أسبوع نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعين”.

وفي حديث عبر قناة “الجديد”، لفت حسن إلى أن أهم الأهداف هو رفع عديد الأسرّة”، وقال: “إن أعلنت 10 مستشفيات خاصة عن تأمين 50 سريرًا وأمّنت القوى الأمنية والبلديات تنفيذ الإجراءات لا يعود هناك حاجة للإقفال”.

وأضاف: “اللقاح ضدّ كورونا بات قاب قوسين أو أدنى والأمر يحتاج تضحية من الجميع، و إذا اردنا الاقفال هذه المرة فعلى الجيش مواكبتنا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    روجيه اده
    روجيه ادّه: دخل حزب الله أكبر من دخل ايران
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل وفاتين و 37 حالة حرجة بكورونا
    عباس مرتضى
    مرتضى: غير مسموح أن تشهد منطقة بعلبك الهرمل نقصا في المواد الأساسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العام الأتعس في تاريخ البشرية
    إليكم السنة الأتعس في تاريخ البشرية
    اليسا
    إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟
    الأسترالي بين مكماهون استفاق من غيبوبته يتحدث لغة الماندرين الصينية
    منهم من استيقظ يتحدث بلغة جديدة…هكذا غيرت إصابة على مستوى الدماغ حياة 10 أشخاص