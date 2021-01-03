وزير الصحة يتحدث عن الإقفال العام مجدداً.. وهذا ما أوضحه

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا بدأنا نشهد بورصة في المطالبات بالإقفال الذي نعتبره وسيلة وإن حققنا في أسبوع النتائج المرجوة نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعي

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن أن “الإقفال وسيلة وليس هدفاً”، وقال: “إن حققنا النتائج المرجوة من الإقفال في أسبوع نقفل لأسبوع وإن تطلّب الأمر أسبوعين نقفل لأسبوعين”.

وفي حديث عبر قناة “الجديد”، لفت حسن إلى أن أهم الأهداف هو رفع عديد الأسرّة”، وقال: “إن أعلنت 10 مستشفيات خاصة عن تأمين 50 سريرًا وأمّنت القوى الأمنية والبلديات تنفيذ الإجراءات لا يعود هناك حاجة للإقفال”.

وأضاف: “اللقاح ضدّ كورونا بات قاب قوسين أو أدنى والأمر يحتاج تضحية من الجميع، و إذا اردنا الاقفال هذه المرة فعلى الجيش مواكبتنا”.