وزير الصحة: يجب أن يكون هناك قرار صارم من الأجهزة تجاه المخالفين بالاجراءات الوقائية

توقع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، أن ترتفع ايجابية الفحوصات خلال الاسابيع المقبلة، مؤكداً أنه “ليس مبرراً لأي مواطن تحت أي ذريعة أن يستهتر بالاجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​”.

وأشار حسن إلى أنه “لدينا تحديات أساسية اليوم أبرزها وجود 60 سريراً مخصصاً لكوورنا فقط في المستشفيات التي تم تجهيزها لكورونا”، معتبراً أننا “بحاجة لانضباط أكبر، ويجب أن يكون هناك قرار صارم من الأجهزة تجاه المخالفين بالاجراءات الوقائية”.

وأعلن حسن أنه “ابتداء من الاثنين لم يعد للمستشفيات الخاصة أي مبرر لرفض مرضى كورونا”، مشيراً إلى أننا “سنرفع الصوت وليس هناك عذر لاحد ويجب أن تتحمل المستشفيات المسؤولية”.