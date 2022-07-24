وزير الصحة يحذر من انتقال جدري القردة إلى هذه الأماكن!!

أكد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن الوزارة جاهزة لتعامل مع جائحة جدري القردة. ولفت إلى أن الحالات الأربعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة هي تراكمية، أي لم تكتشف كلها يوم أمس.

وشرح الأبيض في حديث لـ”المدن” أنه منذ بدأ الحديث عن هذا المرض وردت معلومات إلى وزارة الصحة عن شكوك بإصابات، وصل عددها التراكمي إلى 20 حالة، تبين بعد التقصي والتحقيق وجود 4 حالات موجبة بينها فقط.

كما لفت الأبيض إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت هذا المرض بأنه يستدعي القلق، بعدما رأت التزايد الكبير في الإصابات، علماً أن أكثر منطقة ترتفع فيها نسبة الإصابات هي أوروبا. لكن لبنان اتخذ إجراء لمواجهة هذا المرض. وقال: “عملنا، مثلما هو معتمد مع أي وباء، على 3 أمور أساسية، أي الترصد والفحص والاستشفاء”.

وشرح أنه في “موضوع الترصد الوبائي، لمعرفة الوقائع على الأرض، يوجد في وزارة الصحة وحدة مجهزة ومدربة، وتتواصل مع الأطباء للتبليغ عن أي شكوك بحالة تمهيداً لفحصها. ويتأكد هذا الفريق من وجود مخالطين تمهيداً لفحصهم في حال تبين أي إصابة. كما هو معمول به بموضوع وباء كورونا على المستوى اللوجستي. أما بموضوع الفحوص فقد بات في لبنان إمكانية للفحص. في البداية كانت الوزارة ترسل العينات إلى الخارج لفحصها ما يأخذ وقتاً في التشخيص يصل إلى نحو عشرة أيام. لكن الفحص بات متوفراً اليوم في المستشفيات الجامعية وفي مستشفى رفيق الحريري، ولم يعد يأخذ التشخيص وقتاً مثل السابق. وبما يتعلق بموضوع الاستشفاء وإمكانية الدخول إلى المستشفيات، فقد جهزت الوزارة غرف عزل في مستشفى رفيق الحريري بوحدة خاصة مختلفة عن وحدة كورونا، تحسباً لأي طارئ”.

أخذ الحيطة والحذر

أكد الأبيض أن الحالات الأربعة المكتشفة لم تحتج الدخول إلى المستشفى وعولجت في المنازل. ورغم أن عدد الحالات اقتصر على 4، وجميعها أتت من الخارج، ولم يحصل أي انتقال للعدوى في لبنان، إلا أن الخوف هو من انتقال الوباء إلى المدارس والأماكن التي يوجد فيها تقارب واختلاط. وزارة الصحة مستعدة، لكن على المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، كما قال.

خطر مرتفع

يتزامن تحذير منظمة الصحة العالمية من هذا المرض مع اكتشاف أكثر من 16 ألف حالة في العالم. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية في المؤتمر الصحفي من جنيف: “قبل شهر، دعوتُ لجنة الطوارئ للاجتماع بموجب اللوائح الصحية الدولية لتقييم ما إذا كان تفشي جدري القردة في بلدان متعددة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وتم التعبير عن وجهات نظر مختلفة، فقررت اللجنة بالإجماع أن تفشي المرض لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. ففي ذلك الوقت، تم الإبلاغ عن 3,040 حالة إصابة بجدري القردة لمنظمة الصحة العالمية، من 47 دولة. لكن، منذ ذلك الحين، استمر تفشي المرض في الازدياد، وهناك الآن أكثر من 16 ألف حالة تم الإبلاغ عنها من 75 دولة وإقليما وخمس وفيات”.

وفي ضوء تفشي المرض المتطور، انعقدت اللجنة مجددا يوم الخميس لمراجعة أحدث البيانات، وقال تيدروس: “يشير تقييم منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر الإصابة بجدري القردة معتدل على مستوى العالم في جميع المناطق، باستثناء المناطق الأوروبية، حيث نقيّم الخطر على أنه مرتفع”.

وأكد تيدروس إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، مطمئناً إلى أن هذا الفيروس، الذي لا يهدد الحياة في العادة، ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.

إلى ذلك، أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات تأمل في أن تحفز الدول على اتخاذ إجراءات لوقف انتقال الفيروس وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.