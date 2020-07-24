وزير الصحة يزور جرحى الطائرة الايرانية في مستشفى الرسول الاعظم مساء

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الصحة الدكتور حمد حسن، ان وزير الصحة العامة يزور في السابعة والنصف من مساء اليوم مستشفى الرسول الاعظم، لتفقد الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى بعدما أصيبوا نتيجة حادث تعرضت له الطائرة الايرانية التي كانوا على متنها خلال توجه الطائرة إلى بيروت.

وأعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم الجمعة أن مقاتلة أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة اسرائيلية.

وكان التلفزيون الايراني الرسمي أعلن عبر موقعه الالكتروني أن “طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية كانت تحلّق في الأجواء السورية، في رحلة من طهران إلى بيروت، ما أجبر قائدها على تغيير مسارها لتفادي حصول اصطدام”.

وقالت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على العمليات الأميركية في الشرق الأوسط إن مقاتلة من نوع “اف-15 كانت تقوم بمهمة جوية روتينية أجرت عملية مراقبة بصرية عادية لطائرة ركاب (تابعة لشركة) ماهان على مسافة آمنة تبلغ حوالى ألف متر عن الطائرة”.

وأضافت: “عندما تعرف قائد الاف-15 على الطائرة على أنها طائرة كاب لماهان اير، ابتعد بأمان عن الطائرة”، مؤكدة أن عملية “الاعتراض المهنية جرت وفق المعايير الدولية”.