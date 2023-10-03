وزير الصحة: يهمنا ألا تؤثر إجراءات "المركزي" على أدوية الأمراض السرطانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض حيث جرى عرض للأوضاع العامة ولشؤون متصلة بالقطاع الصحي والاستشفائي وبعد اللقاء تحدث الوزير فراس الأبيض قائلاً:

“كان لنا الشرف اليوم بزيارة دولة الرئيس حقيقة لنتناول بشكل عام أمورا تهم القطاع الصحي في لبنان وكان طبعاً الموضوع الأساسي في الكلام موضوع التمويل، أولا موضوع موازنة وزارة الصحة التي هي جزء من موازنة ٢٠٢٤ والتي تحولت الى مجلس النواب والذي يهمنا نحن كوزارة صحة دائما هو الحفاظ على هذه الموازنة وتعزيزها حتى نتمكن من القيام بواجباتنا تجاه المواطنين كذلك في هذا الموضوع تكلمنا عن الإجراءات الجديدة التي يقوم بها مصرف لبنان ونحن طبعا يهمنا ان لا تؤثر الإجراءات على موضوع دخول الدواء وخاصة دواء الامراض السرطانية والمستعصية على لبنان والتي نحن كحكومة ملتزمين مع هؤلاء المرضى بإيجاد الحلول الدوائية لهم ونحن طبعاً بدعم من دولة الرئيس سوف نستطيع ان نقوم بواجباتنا تجاه المرضى”.

وأضاف: “كذلك وضعت دولة الرئيس في جو الرحلة التي كنا فيها في الولايات المتحدة والتي تخللها زيارة للبنك الدولي بخصوص القرض الجديد الذي سيأتي الى قطاع الصحة في لبنان وخاصة التغطية التي ستشمل قطاع الرعاية الصحية الأولية والاستشفاء وكذلك الزيارات للجاليات الطبية اللبنانية وأطر التعاون معها، طبعا نحن نعلم ان لبنان يتميز بانه عنده جالية طبية لبنانية كبيرة جدا في الخارج وهذه الجالية يهمها جدا ان تتعاون مع لبنان وخاصة مع النظام الصحي واطر التعاون التي وضعت ان شاء الله سوف تساعد النظام الصحي ان يصمد ويستمر بتأمين الخدمات لأهله”.

وختم: “أخيرا كان هناك بعض المواضيع المتعلقة بالنظام الصحي بما يتعلق بموضوع سياسات وزارة الصحة ان كان بموضوع الدخان او الرعاية الصحية الأولية هنا في هذا الموضوع يهمني ان أؤكد للجميع انه ضمن الرؤيا التي وضعتها الوزارة ان كان في مجال الاستراتيجية الصحية او في موضوع البرنامج الوطني للسرطان هدفنا نحن وخاصة في هذا الشهر شهر تشرين الأول ان نحافظ على صحة المواطن وخاصة الأولوية لمرضى السرطان ولكن يهمنا كذلك ان نكبر المروحة وليس فقط نركز على العلاج بل نركز على السرطان من البداية الى الوقاية وللتشخيص المبكر وانتهاء بالعلاج ومرحلة ما بعد العلاج ليعود المريض لحياته الطبيعية” .

كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية ومطلبية خلال لقائه النائب وليد البعريني الذي غادر دون تصريح .

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري السيد توفيق سلطان.