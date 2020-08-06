وزير الصحة: 137 شهيداً وحوالى 5000 جريح حصيلة الانفجار حتى الآن

أعلن وزير الصحة حمد حسن ان حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت وصلت حتى ساعة متأخرة من الليل إلى 137 شهيدا وحوالى 5000 جريح.

ولفت الى ان “الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الاولويات، وما هو مطلوب اليوم اقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة، ومنها مستشفيات عسكرية”.

وأوضح أن “مجلس الوزراء أصر على الاقامة الجبرية كدليل على محاسبة المسؤولين، وكإشارة الى ان القانون سيكون له الصوت الغالب في هذا الموضوع”.

وعن ملف كورونا، تخوف حسن من ارتفاع في الاصابات في الايام العشرة المقبلة، لافتا الى ان “اسعاف الجرحى وفقدان مستلزمات الوقاية قد يكون أثر على عدد اصابات كورونا”، مؤكدا ان “جزءا من المستشفيات الميدانية سيخصص لاصابات كورونا”.