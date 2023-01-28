وزير الصناعة: الإنتاج اللبناني ينافس بقوّة في الأسواق العالمية

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على أن الإنتاج اللبناني ينافس بقوّة في الأسواق العالمية، ويحظى بإعجاب المتسوّقين والمستهلكين الذين يسجّلون طلبيّاتهم في مؤسسات لبنانية رائدة، يعمل أصحابها على تنفيذ العقود وفق الشروط والمواصفات والتوقيت المحدّد.

بوشكيان وخلال جولة له في مؤسسة LPPG للطباعة ومصنع Intercasa لصناعة الأثاث والمفروشات في جدرا، لفت إلى أنّ “الثقة بالصناعة الوطنية متزايدة في الداخل والخارج. وهذا القطاع ينمو باستمرار بالتوظيفات والاستثمارات وبالابداع والتفوّق والتنوّع والتجدّد.”