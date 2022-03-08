الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الصناعة والمعادن العراقي يغادر بيروت

8 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

غادر وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز عصر اليوم الى بغداد بعدما أنهى زيارة رسمية الى لبنان استمرت ثلاثة أيام.

والتقى الوزير العراقي خلال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، واجرى محادثات مع نظيره جورج بوشكيان.

وجال في معهد البحوث الصناعية بدعوة من المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن، والتقى الصناعيين وممثلي الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وقاك بزيارة الى مصنع فارمالاين للدواء في نهر ابراهيم حيث التقى رئيس الشركة جاك صراف.

وكان في وداعه في صالون الشرف في المطار وزير الصناعة جورج بوشكيان.

    المزيد من أخبار لبنان

    باسيل استقبل فرونتسكا
    باسيل استقبل فرونتسكا: لكشف الضالعين بسرقة المال العام
    جورج كلاس
    شؤون شبابية ورياضية بين كلاس ونظيره التركي
    عون يمنح وسام الأرز الوطني لسفير الكويت
    سفير الكويت: لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لكافة دول الخليج

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!