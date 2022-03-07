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وزير الصناعة يشرح سبب قرار تقنين القمح

7 - مارس - 2022
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان إلى أنّه “بدأنا باتخاذ إجراءات وقائية منذ الأسبوع الماضي لمواجهة أي أزمة مرتبطة بالأمن الغذائي”.

وقال بوشكيان: في حديث إذاعي، إنه “سيتم فتح اعتمادات لبواخر القمح الموجودة في البحر وهناك بواخر قادمة ولدينا مخزون يكفي لفترة شهر ونصف ونعمل على محاولة تمديد الفترة من خلال التقنين على الطحين”.

وأضاف: “نتواصل مع كندا وأستراليا لمحاولة تأمين باخرة قمح كبيرة (نحو 50 مليون طن) ولذلك قررنا التقنين إلى حين وصولها لأن المسافة كبيرة”.

يذكر أنه أعلن بوشكيان سابقاً تقنين استخدام الطحين وحصره بصناعة الخبز، في ظل استمرار أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، وتأثيرها بواردات البلاد من القمح.

وقال بوشكيان في تغريدة عبر تويتر السبت: إننا “سنقنن الطحين ليكون استخدامه فقط للخبز، إلى أن نتمكن من تأمين القمح من كندا وغيرها”، مضيفاً أن “الأزمة عالمية وليست لبنانية”.

والجمعة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة للحكومة، إلى “اتخاذ إجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في أزمة غذائية، إن طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

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