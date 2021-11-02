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وزير الصناعة يعلن عن التوصل لتسوية لإكمال العمل بمطمر بر الياس

2 - نوفمبر - 2021
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصناعة في بيان، أن “الوزير جورج بوشكيان مكلفا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفوضا من وزيري البيئة ناصر ياسين والتنمية الإدارية نجلا رياشي أنجز حلا لموضوع تشغيل مطمر بر الياس الذي يتكفل بمعالجة نفايات ثلاث بلدات، هي: بر الياس، قب الياس والمرج، وقضت التسوية بإكمال الأعمال وتسييرها من قبل المتعهد لغاية آخر السنة الحالية حتى يتم إنجاز مناقصة جديدة للتشغيل”.

وأشار إلى أن “هذه التسوية أتت على أثر الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده وبحضوره في سرايا زحلة، بمشاركة رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط رئيس بلدية بوارج محمد البسط، رئيس بلدية قب الياس جهاد المعلم، رئيس بلدية بر الياس مواس عراجي، نائب رئيس بلدية بر الياس خالد سلوم، ومتعهد التشغيل مدير شركة حمود للتجارة والمقاولات المهندس هشام حمود”.

وطمأن بوشكيان إلى أن “الأعمال لن تتوقف في مطمر بر الياس وأن النفايات لن تتراكم على الطرق”، وقال: “إن هذه التسوية هي ضمن إطار عمل تقوم به الحكومة لإعادة تشغيل المرافق العامة وتسييرها حتى إنجاز مناقصات جديدة”، مثمنا “جهود الجميع في هذه التسوية ومراعاتهم للظروف، خصوصا متعهد التشغيل شركة حمود”.

بدوره، شكر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ل”وزير الصناعة هذه التسوية”، مؤكدا “استمرار الجهود والعمل من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين عمل المرافق العامة بكل وسيلة متاحة”.

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