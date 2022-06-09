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وزير الصناعة يناشد المغتربين القيام بمبادرات تشجيعيّة فرديّة

9 - يونيو - 2022
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان على التحديات التي تواجه الصناعة اللبنانية في الوقت الراهن.

وعرض بوشكيان لرئيس الجمهورية خطة الامن الغذائي وأجِنْدة منع المخالفات التي وضعتهما الوزارة لصالح الصناعي اللبناني والواقع الصناعي لجهة النجاحات التي يسجّلها في تصدير العديد من المنتجات اللبنانية الى الخارج.

وناشد وزير الصناعة المغتربين الذين يقضون اجازاته في لبنان أن يقوموا بمبادرات تشجيعيّة فرديّة، معتبرا أنها مساهمات انقاذية للاقتصاد والصناعة، تقضي بالتبضّع بسلّة منتجات وطنيّة وتسويقها في محيطهم الاغترابي لتعريف أصدقائِهم ومعارِفهم على الانتاج الوطني.

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