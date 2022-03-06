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وزير الطاقة: أكثر من 300 الف ليتر بنزين مخزنة في محطات مقفلة

منذ 4 ساعات
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أثناء جولة على محطات المحروقات، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أننا “وجدنا أكثر من 300 الف ليتر بنزين مخزنة بمحطات مقفلة، مشيرا الى أن هناك 80 مليون ليتر يجب أن تسلمها الشركات للمحطات فورا.

وكشف فياض أننا وجدنا “أكثر من 100 الف ليتر ببعض المحطات التي أقفلت ولم تبيع البنزين للمواطنين، لافتا الى أن ومجموع جولات هذا النهار بلغ تقريبا 300 الف ليتر مخبأ عن المواطنين”.

من جهة أخرى، أشار فياض الى أن بعض المحطات لا تخزن مادة البنزين في مستودعاتها وجزء من اللوم على الشركات الموزعة للنفط.

وأوضح فياض، أن الشركات الموزعة للنفط يجب أن تسلم سريعا البنزين وعدم وعلى تلك الشركات عدم انتظار جدول الأسعار الجديد، لأنها استلمت البنزين والمازوت بحسب جدول الأسعار السابق”.

وتابع: “هدفنا تأمين المادة للمواطن بأقل تكلفة ممكنة للمواطن، الا أن سعر النفط ارتفع عالميا”.

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