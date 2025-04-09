وزير الطاقة: سنبدأ بوضع خطة طوارئ لمشكلة المياه في الصيف

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة جو صدي والأعضاء كما حضر مديرو مصالح المياه في بيروت والجنوب والشمال والبقاع ومصلحة الليطاني

وقال عطية بعد الجلسة : “عقدنا جلسة اليوم بحضور وزير الطاقة وناقشنا المشاكل المتوقعة من جراء الجفاف في المتساقطات هذه السنة وتوافقنا على نقاط عدة مع الوزير وهو يتابعها بشكل دقيق مع مؤسسات المياه على مستوى لبنان”.

كما أضاف:”نسبة المتساقطات كانت قليلة هذه السنة وهذا يقتضي ان نكون على اهبة الاستعداد ووضع كل الإمكانات لكي لا يقع بها المواطن اللبناني ووضعنا كثيرا من المواضيع بخصوص المياه ، وسيبدأ الوزير بوضع جدول زمني لتنفيذها”.

وأمل أن”يكون هناك ترشيد لاستعمال المياه والتخفيف قدر الإمكان من هدر المياه وهذه مشكلة ستكون ضاغطة على الدولة اللبنانية وعلى الوزارة وعلى المستوى العام ،ونحاول مع الحكومة ان نخفف من الاذى السلبي لمشكلة الجفاف وقلة المتساقطات “.

وقال وزير الطاقة والمياه جو صدي : “ركزنا في جلسة اليوم على مشكلة المياه لاسيما في فصل الصيف نتيجة الظروف المناخية التي نعيشها ، وسنبدأ بوضع خطة طوارىء او خطة استباقية للمشكلة لنتجنب المشاكل بهذا الخصوص ،ودعوت إلى ورشة عمل تعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل لبحث مشكلة المياه ونبدا العمل على هذه الخطة”.