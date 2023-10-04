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وزير الطاقة من الإمارات يكشف سبب تأخير استجرار الغاز إلى لبنان

منذ 9 دقائق
وزير الطاقة وليد فياض

وزير الطاقة وليد فياض

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التقى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على هامش مؤتمر “أديبك” في دولة الامارات العربية المتحدة، وزير النفط المصري طارق الملا، تلاه اجتماع ثلاثي حيث انضم اليهما وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، في حضور عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والخبير في شؤون الطاقة المهندس سامر سليم.

وتم البحث في الشؤون الطاقوية المشتركة بين كل من دولة مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، والدولة اللبنانية. كما تم التطرّق الى مواضيع تتعلق باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وهي اتفاقيات جاهزة اليوم للتنفيذ، حيث أن كل العقود موقعة بين الدول، ولكن التأخير الحاصل هو من جراء تأمين التمويل اللازم والعقوبات المفروضة على الدولة السورية، التي ممكن أن تؤثر على الاتفاقيات جراء قانون قيصر.

واتفق في هذا الإطار، على اقتراح حلول بديلة من أجل تسهيل التنفيذ كالتمويل المباشر من مؤسسة “كهرباء لبنان”، كون المؤسسة في استطاعتها من خلال جباية الأموال تمويل الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر حساباتها الموجودة في مصرف لبنان خاصة بعد إيجاد الحل المناسب لتأمين العملة الصعبة.

كما تم التوافق، على متابعة الأمر والتحضير له مع العلم ان التمويل عبر البنك الدولي مرحبُ به أيضا في حال حصوله.

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