السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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وزير العدل: القضاة ليسوا هواة اعتكاف وأنا مع مطالبهم

منذ ساعة واحدة
وزير العدل هنري الخوري

وزير العدل هنري الخوري

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أكد وزير العدل هنري الخوري عبر “لبنان الحر”، أن “القضاة ليسوا هواة اعتكاف، فالقضاء يخوض معارك وجود منذ الاستقلال وحتى اليوم”.

وقال: “أنا مع مطالب القضاة ففي الظروف الاستثنائية التي نعيشها لست ضد ان يأخذ كل ذي حق حقه”.

وأشار الخوري الى ان اجتماع اليوم مع الرئيس نجيب ميقاتي سيكون مراجعة لنقاش معظم الأمور والحلول التي ستلعب فيها الوزارة دورا كبيرا.

وقال: “طرحت اقتراح قانون استقلالية القضاء وتباحثت في الموضوع داخليا وخارجيا، ومن هنا حتى 10 أيام على أبعد تقدير أكون انتهيت من وضع الملاحظات عليه”.

وختم الخوري: “أتمنى ان يعود القضاة عن اعتكافهم ونحن نعمل على تحقيق مطالبهم ليعودوا ويمارسوا عملهم، فهم لن يتوانوا عن أداء مهامهم”.

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