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وزير العدل عن زيارة سوريا: كمان بيروت ما بتشكي من شي

14 - يوليو - 2025
وزير العدل عادل نصار

وزير العدل عادل نصار

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أعلن وزير العدل عادل نصار، أن “الجانب السوري أبدى اهتماما بضرورة التوصل إلى اتفاقية تتناول بشكل خاص الفترة الحكمية للسجناء خلال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى دمشق”.

وقال نصار في تصريح تلفزيوني ردًّا على سؤال عما إذا كان مستعداً لزيارة سوريا: “أرحب بمجيء نظيري السوري ودمشق “حلوة ومنحبها بس كمان بيروت ما بتشكي من شي”.

وزير العدل كشف في حديث لـ”الشرق الأوسط” أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدماً “لأن حله يشكّل مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة اتُّخذت في هذا المجال احترمت القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات”، لافتاً إلى “وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية والبقية خضعوا للمحاكمة تباعاً”.

وأوضح نصّار أن “الموقوفين السوريين عوملوا كالموقوفين اللبنانيين، بحيث بُذلت راهناً جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي اعترضتنا، مع التوجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك”.

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