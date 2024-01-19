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وزير العدل: لانتخاب رئيس كي لا يكون لبنان بندًا على طاولة المفاوضات

منذ 49 دقيقة
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي

وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي

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استقبل البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، للبحث في المستجدات على الصعيدين الوطنيّ والقضائيّ، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعرض وزير العدل المواد الدستورية، التي تفرض احترام الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية والتي يجري تخطيها.

وأعرب الوزير خوري عن ثقته بعمل الراعي بحكمة على معالجة هذه الأوضاع بمجملها مع المعنيين.

وشدّد خوري على ضرورة الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، لما لهذا الملف من أهمية، أمام ما يجري من متحولات على الساحة الإقليمية وكي لا يكون لبنان بندًا على طاولة المفاوضات، بل أن يكون ممثلًا وفاعلًا بوجود رئيس يمثّل ويعزِّز سيادته.

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