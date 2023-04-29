وزير العدل يتمنى من الاعلام التوقف عن الاستفاضة في التحليل!

صدر عن وزير العدل هنري الخوري البيان التالي:

توضيحا لما جاء في بعض المواقع الإعلامية عن الاجتماع الذي عقد نهار الخميس الفائت في مكتب وزير العدل هنري الخوري مع وزير المالية يوسف خليل.

يهم الوزير خوري التأكيد بان الاجتماع لم يدم اكثر من نصف ساعة وليس ٣ ساعات كما ذكرت بعض المواقع الإعلامية وان المواضيع التي تم بحثها تتعلق بمسائل مالية لها علاقة بوزارة العدل ولا علاقة لها مطلقًا بأعمال الوفد الأوروبي أو بالتحقيقات التي يجريها.

وعليه يتمنى الوزير الخوري من كافة الوسائل الإعلامية التوقف عن الاستفاضة في التحليل وتضخيم الاخبار.