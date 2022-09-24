السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العدل ينتهي من دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية

منذ ساعة واحدة
وزير العدل هنري خوري

وزير العدل هنري خوري

A A A
طباعة المقال

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ وزير العدل انتهى واللجنة القضائية المتخصصة من دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية، ووضع ملاحظاته عليه. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى “سهيل عبود” قد شارك وعدد من أعضاء المجلس، في مناقشة العديد من مواده، وقد أحيل القانون في الصيغة النهائية إلى الجهات المعنية في المجلس النيابي.

وتجدر الإشارة إلى انّ الخوري أوقف إقرار القانون الذي عُرض على الهيئة العامة للتصويت، في الجلسة التشريعية الأخيرة التي انعقدت في شباط الفائت، بسبب عدم إطلاعه على الصيغة النهائية للقانون كما ورد بعد التعديل.

كذلك ناقش الوزير الخوري المشروع بتفاصيله مع اللجنة المتخصصة المعنية، وهي مؤلفة من القضاة والمستشارين المتخصصين في القوانين القضائية والدولية، كما نوقش البعض من بنوده مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وعدد من أعضائه، علماً أنّ دراسة اقتراح القانون ومناقشته تمت في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في البندقية مع الـ comission de venise منتصف حزيران الماضي.

وقد تمّ الأخذ ببعض الملاحظات التي أشارت اليها الهيئة الإستشارية العامة في البندقية، وهي الهيئة التي تُعتبر الأعلى في القضاء الأوروبي، والمتخصصة في الإستشارات في أصول استقلالية السلطات القضائية في العالم.

    المزيد من أخبار لبنان

    صندوق النقد الدولي
    صندوق النقد متشائم إزاء مستقبل الوضع في لبنان.. وهذه ملاحظاته!
    توقيف-تعبيرية
    الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 9 موقوفين فرّوا من سرايا جونية
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان عن قوارب الموت: لا بدّ من وضع خطة طوارئ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
    صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
    فيديو مرعب.. إشكال دموي في صيدا يوقع عدداً من الجرحى
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما