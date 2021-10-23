الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العمل: لضرورة إنقاذ العمال ‏

23 - أكتوبر - 2021
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

A A A
طباعة المقال

كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب ‏العمل والعمال ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن “رئيس ‏الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد ‏أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة ‏للنقاش العلمي‎”.‎

ولفت في حديث إذاعي اليوم، إلى أن “البحث خلال الاجتماع، شمل ‏حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع ‏التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف ‏من وطأة الأزمة”. وشدد على “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر ‏تضررا”، متحدثا عن “السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة ‏عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة‎”.‎

وقال: “لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا من ‏الشعبوية. التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي ‏سيعمل على أساسها‎”.‎

وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم ‏بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل ‏العقبات سريعا‎”.‎

وشدد على “ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا”، معلنا “العمل ‏بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”، ‏كاشفا أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد ‏مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة. وشدد على “عدم ‏السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي‎”.‎

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل: “لماذا التركيز على ‏صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، ‏والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا إسرائيل”.‏

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى “ضرورة استثمار ‏ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه‎”.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    1675 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    النائب فؤاد مخزومي والبطريرك الراعي
    مخزومي بعد لقائه الراعي: لن نسمح للمنظومة بإعادة فرض رئيس جمهورية
    مبنى جمعية المصارف
    جمعية المصارف تقول كلمتها.. 4 قرارات هامة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!