الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير العمل نقل رسالة من ميقاتي إلى رئيس الحكومة العراقية

منذ 29 ثانية
محمد شياع السوداني ومصطفى بيرم

محمد شياع السوداني ومصطفى بيرم

A A A
طباعة المقال

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

واستهل بيرم زيارته بلقاء رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، حيث انتقل يرافقه مستشاره فراس زعيتر وسفير لبنان في بغداد علي الحبحاب مباشرة من مطار بغداد إلى مقر رئاسة الحكومة العراقية، فكان في استقباله رئيس الحكومة ونظيره العراقي أحمد الأسدي، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما نقل بيرم إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ثمن فيها “المواقف الأخوية للعراق”، داعيًا السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك.

وكذلك جرى البحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات كان قد طرحها بعض الوزراء المختصين سابقا، ومنها تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية.

وحمل رئيس مجلس الوزراء العراقي الوزير بيرم تحياته إلى الرئيس ميقاتي، معرباً عن “رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد”.

وسيلتقي بيرم خلال زيارته العراق رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف الرشيد ونظيره العراقي. وسيقيم مجلس الأعمال اللبناني العراقي عشاء برعايته  في حضور أبناء الجالية اللبنانية في العراق.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتاب شكر من اللواء عثمان للمنتج الصبّاح
    بعد إحراز جائزة أفضل فيلم.. كتاب شكر من اللواء عثمان للمنتج الصبّاح
    مؤتمر صحافي في المعهد العالي للأعمال - ESA
    الأبيض يكشف عن سلسلة مشاريع تعاون مع المنظمة الأوروبية لمعاهد السرطان
    النائب كريم كبارة
    كبارة: إزالة الشمع الأحمر عن منشآت النفط في طرابلس

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
    تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)