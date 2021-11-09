وزير العمل يتحدث عن استبدال بدل النقل بليترات من البنزين!

أشار وزير العمل، ​مصطفى بيرم​، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “كان من المفترض زيادة بدل النقل للموظفين في القطاع العام، بناء على اتفاق مسبق يتعلق بإعطاء بدل النقل لموظفي القطاع العام عن كل يوم حضور فعلي، ولكن تم اليوم اقتراح اعطاء عدد من ليترات البنزين عن كل يوم فعلي وهذه الفكرة اكثر مرونة للاستجابة لتطور الاسعار”.

ولفت إلى أنه “كان هناك اجتماع بالامس مع وفد من رابطة موظفي الادارة العامة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو قد كلفني بمتابعة موضوع موظفي القطاع العام”.

وشدد على أنه “نحاول ان نفكر بطريقة استثنائية لان التفكير المستدام يحتاج الى وقت طويل، ورأينا أن الاضراب المفتوح يعطل المرفق العام، وبالتالي رابطة موظفي القطاع العام علقت الاضراب المفتوح”.