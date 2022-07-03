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وزير العمل يكشف لصوت الناس عن اقتراح لحلّ ازمة موظفي القطاع العام

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 12:43 صباحًا
وزير العمل مصطفى بيرم

وزير العمل مصطفى بيرم

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كشف وزير العمل مصطفى بيرم عن حلّ سيدرسه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحلّ أزمة اضراب موظفي القطاع العام.

وقال بيرم في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “تواصلنا مع الرئيس ميقاتي وسألتقيه الاثنين عند الرابعة والنصف وهناك فكرة تستند على تفعيل مادة في الموازنة وذلك كفيل بالاتيان بواردات جديدة للخزينة واتمنى ان يكون ذلك خطوة منصفة للموظفين”.

واردف: “هناك مادة في مشروع الموازنة تنص على انه يمكن للمواطن الذي يريد تسريع معاملاته ان يدفع رسوم اضافية وننشئ صندوقا نضع فيه 60% لصالح الموظفين و40% لصالح الخزينة “.

واضاف: “انا ابن القطاع العام وانا معه ولكن انا فقط اتحفظ على فكرة الاضراب العام المفتوح فبتوقيته الآن وضع الموظفين بوجه المواطنين وهذا خطير وخاطئ “.

وتابع: “الاضراب المفتوح يضرب الواردات الاكيدة مقابل البحث بالواردات المحتملة.. ويجب تعليق الاضراب العام لا تعليق الضغط لاسيما وانه كان هناك نوع من الاتفاق الضمني في عدم محاسبة موظف القطاع العام على دوامه ومراعاة الامور المالية وبنفس الوقت تسيير امور المواطنين “.

وشدد على ان “الاساس اليوم الا نضرب الواردات الاكيدة حتى لا نخسر رواتبنا الاكيدة”.

واردف: “انا احاول ان اعمل على مسارين واحد سريع وواحد مستدام “.

وتابع: “لا ادافع عن السلطة ولا عن الحكومة وانا في الاصل موظف دولة ولكنني اقول ان اشكالتي الوحيدة ان الاضراب المفتوح الآن ضرر كبير جدا على الموظفين وضرر على رواتبنا الحالية.. “يا خيّي من وين منقبض”.

وفي سياق منفصل اشار الى ان “العامل اللبناني يتعرض لمنافسة غير مشروعة وخطيرة خاصة من النزوح السوري في لبنان “.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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