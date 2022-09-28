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وزير المالية: المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2022 4:09 مساءً
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

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قال وزير المالية يوسف خليل لرويترز الأربعاء إن البنك المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأضاف أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية أكتوبر\تشرين الأول، وتطبق السلطات سعر صرف رسميا، وقدره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.

هذا ويشهد سعر صرف الدولار قفزة كبيرة خلال تعاملات صباح الأربعاء 28 أيلول لدى السوق الموازية غير الرسمية، ليترواح بين 38200 ليرة للشراء و38300 ليرة للمبيع، بحسب منصة “lirarate.org” لرصد سعر الدولار في السوق اللبنانية السوداء.

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 29 ألفاً و800 ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار سجّل في السوق السوداء صباح الثلاثاء 27/9/2022 ما بين 36750 و36800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي وقت سابق، أكّد الخبير الاقتصادي “باتريك مارديني” في حديث صحفي أن “لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليرة، طالما أننا مستمرون بالنهج ذاته الذي كنا ننتهجه قبل الأزمة ومنذ ثلاث سنوات لم نقم بأي اصلاحات، لذلك الدولار سيبقى يرتفع”.

وقال مارديني: “الدولار سيرتفع ولكن هذا لا يعني أنه سيقفز قفزة واحدة، اذا لم نقم بالإصلاحات وبقينا على نفس النهج فالدولار سيرتفع بشكل كبير، ومن الآن حتى شهر فإن الإتجاه التصاعدي سيستمر”.

    المصدر :
  • رويترز

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