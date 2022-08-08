الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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وزير المالية: الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين

منذ 4 دقائق
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

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أعلن وزير المالية يوسف الخليل “أن الوزارة أنجزت عملية تحويل رواتب المتقاعدين والتي يستفيد منها قرابة المئة وعشرة آلاف متقاعد.

يذكر أن المساعدة الاجتماعية الخاصة بهؤلاء كان تم تحويلها في وقت سابق.

وفي السياق تستمر التحضيرات لتحويل رواتب باقي القطاع العام تباعا اعتبارا من هذا الأسبوع، بحسب بيان المكتب الاعلامي للوزارة.

وفي وقت لاحق قد وجّه وزير المال يوسف الخليل كتابا الى صحيفة Liberation الفرنسية يدحض فيه “ما نشرته من اتهامات كاذبة في حق وزير المالية حيال ما زعمت عن مرسوم تجنيس يجري التحضير له”، طالبا من الصحيفة توضيحا لذلك”.

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