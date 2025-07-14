وزير المالية: ملف مستحقات البلديات أحيل إلى وزارة الداخلية

أعلن وزير المال ياسين جابر، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيزير، بحضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية أوتا سيمون، التقاه في مكتبه في الوزارة، أن “العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنتان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس”، لافتا إلى أن “البدء بتشغيلها سيتم خلال فترة وجيزة”.

وأوضح وزير المال، أن “القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد”.

وأكد أن “من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط”.

وكشف وزير المال عن “توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة”، لافتا إلى أن “تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي”.

واشار إلى أنه “اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة”.

واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب “تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة”.

ووعد وزير المال بـ”دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة”.

وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل”، تطرق طليس إلى “مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل”، وقد أبلغه الوزير جابر أنه “أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها”، كاشفا عن “إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع”.

والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – “الريجي” ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.