الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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وزير المالية وقّع مراسيم ترقيات للدفاع والداخلية

منذ دقيقتين
يوسف الخليل

يوسف الخليل

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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مراسيم ترقيات عائدة لكلّ من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:

في وزارة الدفاع الوطني:
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.

في وزارة الداخلية والبلديات:
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين من رتبة ملازم الى ملازم أول.
وقد أُحيلت مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

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