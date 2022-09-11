وزير المالية يرد على انتقادات البطريرك الراعي!

أصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية بياناً جاء فيه:

“حرصًا على الحقيقة كاملة، يهم المكتب أن يوضح, أنَّ مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه”.

وأضاف البيان “تم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء لذا اقتضى التوضيح”.

يشار إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان قد صرح الأحد خلال عظته معتبراً أنّ “ما يجري بين أهالي ضحايا المرفأ ووزير العدل ‏نزاع تبرره حالتا اللاثقة والتسييس ويؤدي للتعطيل”.

لافتاً إلى أنّ ‏‏”القاضي طارق البيطار مكبّل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع ‏مرسوم التشكيلات القضائية”.‏