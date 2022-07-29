وزير المالية يعلن عن جهوزية الوزارة لإستئناف عملها إعتبارا من الإثنين

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح، عن جهوزية وزارة المالية بمديرياتها المركزية والإقليمية لإستقبال جميع المعنيين واستئناف العمل لإستقبال المواطنين بغية استعادة تسيير أعمالهم وللقيام في كل المهام المنوطة بهم بشكل طبيعي إعتبارا من يوم الإثنين المقبل في الأول من آب الحالي”.

وأبدى الخليل تفاؤلا ب”إمكانية تأمين رواتب ومخصصات جميع العاملين في القطاع العام”، مراهنا على “حس المسؤولية لدى المعنيين في باقي الإدارات وحذوهم حذو زملائهم الموظفين والعاملين في مديرية المالية العامة في إعادة استنهاض الإدارة العامة من خلال دورها المحوري بالنسبة إلى جميع القطاعات، خصوصا في الظرف الصعب الذي تمر فيه البلاد”.

وفي شأن متصل بتحسين عمل الإدارة المالية، واستكمالا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ترأس الوزير الخليل اجتماعا افتراضيا عبر تقنية ” VTC” شارك فيه المدير العام للمالية العامة جورج معراوي وفريق عمله عن الجانب اللبناني، والسيدة تينا بورجاليان وفريقها المساعد عن جانب الصندوق، تم في خلال الإجتماع تحديد الأولويات في ما خص الحوكمة المرتبطة بالشأن المالي خصوصا على مستوى إدارة المالية العامة والواردات والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة، وكذلك على مستوى تحسين الشفافية المالية في إعداد التقارير لتوفير الشمولية والوضوح والموثوقية وحسن التوقيت، وتحسين إعداد الموازنة وإعادة هيكلة الدين العام”.

وتطرق الخليل الى أهمية إعتماد استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واستبدال أنظمة المعلومات الحالية بأنظمة أكثر حداثة.

الى ذلك، استقبل الوزير الخليل المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأوروبا في Jica (وكالة اليابان للتعاون الدولي) Masanari yoshikawa ومنسقة الوكالة زينة خلف.,وقد تم البحث معهما في مسائل ترتبط بالتعاون المشترك.

كما استقبل السيد ساروج كومار جاه والمدير الإقليمي الجديد في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في زيارة تعارف.