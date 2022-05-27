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وزير المال: ارتفاع الدولار مرتبط بعوامل خارجية

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 5:12 مساءً
وزير المالية يوسف الخليل

وزير المالية يوسف الخليل

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اعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الجمعة، أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق البلاد مرتبط إلى حد كبير بعوامل خارجية.

وقال الخليل لوكالة سبوتنيك”: “أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية مرتبطة إلى حد كبير بعوامل خارجية، ولا فلتان في سوق القطع”.

وأشار وزير المالية إلى أن “منصّة “صيرفة” تتم عبرها أغلبية العمليات بسعر يتراوح بين 22 و24 ألف ليرة لبنانية، وهي عملية تخضع للتدقيق يومياً من قبل مؤسسات مالية ونقدية عالمية”.

هذا ويشهد لبنان اصعب ازمة اقتصادية على الاطلاق، بحيث تخطى الدولار اليوم “37500” بالاضافة الى ازمة محروقات وطحين ودواء، كما وارتفاع اسعار السلع ايضاً.

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