وزير المال وقع مراسيم ترقيات لوزارة الدفاع والداخلية

وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال مراسيم ترقيات عائدة لكل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:
في وزارة الدفاع الوطني:
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.
في وزارة الداخلية والبلديات:
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم
– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
– مشروع مرسوم ترقية عسكريين من رتبة ملازم الى ملازم أول.
وقد أُحيلت مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.