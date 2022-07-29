وزير المال وقع مراسيم ترقيات لوزارة الدفاع والداخلية

وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال مراسيم ترقيات عائدة لكل من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات شملت:

في وزارة الدفاع الوطني:

– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم.

– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة ملازم في الجيش الى رتبة ملازم أول.

– مشروع مرسوم ترقية عسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش الى رتبة ملازم.

في وزارة الداخلية والبلديات:

– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم

– مشروع مرسوم ترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

– مشروع مرسوم ترقية عسكريين من رتبة ملازم الى ملازم أول.

وقد أُحيلت مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.