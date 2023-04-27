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وزير المهجّرين: أنا والوزير حجار "مثل الظفر عَ اللحم"

منذ 21 ثانية
وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين

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اعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ تغييبه بالأمس عن اجتماع السراي الحكومي حول النازحين هو بسبب مذكرة التفاهم التي توصّل إليها مع الجانب السوري حول النزوح والتي استكملها بزيارة سوريا.

وقال في حديث إلى “صار الوقت” عبر mtv: “طالبت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دائماً بتفعيل إعادة النازحين ووصلنا الى تشكيل لجنة من 7 وزراء ملزَمة بالتنسيق مع وزارة المهجرين”.

مضيفاً: “أنا ووزير الشؤون الاجتماعية “مثل الظفر عَ اللحم” وليس هو المسؤول عن توجيه الدعوات وأرسلت اعتراضاً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن أساسيون في هذا الملف”.

وتابع: “يجب التمييز بين النازح واللاجئ السياسي ويحقّ للدولة اللبنانية إعادة النازحين طوعاً أو قسراً مع أننا لا نقوم بذلك ولكن هناك عبئاً اقتصادياً فيما البلد متهالك”.

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